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Potpuna otuđenost od srama i stida zvana Sofija Janićijević: Ponosna jer je Danetu uzela lovu, istakla da ljubav ne postoji, pa priznala da joj nije žao što je preotela Milici Terzu: Nemam empatiju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sofija Janićijević u razgovoru sa Ivanom Marinkovićem istakla je da joj nije ni najmanje krivo zbog sopstvenih postupaka, koje su gotovo svi učesnici ''Elite'' osudili i šokirali se njenim životnim načelima.

Sofija Janićijević razgovarala je sa Ivanom Marinkovićem o njenom životu, ljubavnim izborima i životnim načelima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devojko, nemoj ti mene da praviš budalom. Ti si se muvala sa Anđelom, pa si se muvala sa Milanom Stoičkovićem. Davala si sve od sebe da se za Daneta ne sazna - kazao je Ivan.

- Ne. Ja sam rekla jednu rečenicu Anđelu, samo da bi znao da neki prijatelj ne želi da mu okrene leđa. Anđelo nije moj tip - istakla je Sofija.

- Sa Danetom si doživela ekspanziju - kazao je Ivan.

- Ivane, moj bivši momak je držao fabriku nameštaja, šta će mi deda raspali. To je glupa priča. Sa Danetom nisam bila. Ja sam sad samostalna - kazala je Sofija.

- Devojko, ti nisi samostalna. Ti živiš od Danetovih para i ko zna čijih još. Je l' ne težiš ka tome da imaš lep odnos da voliš neo i da tebe neko voli? - kazao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne postoji prava ljubav. Moji roditelji su se razveli posle dvadeset godina braka - rekla je Sofija.

- Ti planiraš samo da se zaljubiš u nekog ko ima para? - upitao je Ivan.

- Da, tako je. Kad ljubav nestane, ostane interes. Nisam bila sa matorim Danetom, uzimala sam mu lovu samo, to je sve - rekla je Sofija.

- Je l' ti nije žao Milice? - upitao je Ivan.

- Ne, boli me ku*ac. Nije mi žao. Ne osećam krivicu, varao je nju Terza i pre mene. Znam ja svašta o Milici, svašta. I da nije to što jeste, da je Sveta Petka, opet bi me boleo ku*ac. Nemam empatiju, shvati to - kazala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Pink.rs

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