Jedino kad te vređam ti se diže kako treba: Maja nastavlja da urniše Asmina, pljušti nova tura brutalnih poniženja! (VIDEO)

Ljubavni par ponovo u problemu, nastavlja se haos!

Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su žestoko zaratili u hotelu. Njih dvoje nisu dugo izdržali da budu u miru, pa su započeli novu turu žestokih poniženja i prozivki.

- Nemoj da me diraš za k*rac jer me bole jaja. Pet ujutru je i hoću da spavam. Idi donesi moje palačinke u roku od tri minuta - govorio je Asmin.

- Zasluži - dodala je Maja.

- Moraš prvo da e obratiš svom ocu jer želim da čujem šta hoćeš da mu kažeš - pričao je Asmin.

- Ja njemu ne smem a da kažem - dodala je ona.

- Onda ću ja njemu da se obratim. Mi smo imali dogovor, a ti si očekivala mnogo gore klipove. Evo istina je, hteo sam da te provociram. Kad izađemo odavde ja idem pet dana sam, a pet dana ti sama. Tako će da bude nakon ovog ponašanja danas - pričao je Asmin.

- E, neće! Budeš li otišao... Što me provociraš? - rekla je ona.

- Ti si fejk pričala da te svako nervira jer si mislila da ću ja tebe da ignoršem. Za početak prestani da budeš fejk - govorio je Asmin.

- Ti si mene provocirao i dobacivao si, a Teodora i Kačavenda su bile na vratima. Odakle tebi pravo da dobacuješ? Tebi je očigledno draže da te vređam nego da kontrolišeš svoje reakcije. Ti posle uvreda imaš hard core s*ks i jedino ti se tad diže kako treba - pričala je Maja.

- Da li si videla klip sedam metli, a onda ti? Kako te nije sramota? Branio sam te tad jer mi je bilo žao, nisam bio normalan - dodao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić