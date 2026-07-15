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Mortus pijan Filip Đukić napravio kolaps: Od alkohola ne može da stoji na nogama, cimeri ga dižu sa poda i nose u krevet! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maksimalno iskoristio poslednju žurku i totalno se prekinuo od alkohola!

Nakon još jedne burne žurke u najgledanijem rijalitiju u regionu, "Elita 9", usledio je potpuni haos u spavaćoj sobi, a glavni akter bio je Filip Đukić, koji je zbog prevelike količine alkohola jedva uspevao da stoji na nogama.

Filip je po završetku provoda bio potpuno dezorijentisan, teturao se po Beloj kući i u jednom trenutku više nije mogao sam ni da hoda. Njegovi cimeri odmah su pritekli u pomoć, pa su ga pridržavali, skidali i praktično nosili do kreveta kako bi bezbedno legao i odmorio se.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, ni u takvom stanju Đukić nije prestao da privlači pažnju. Tokom večeri ponovo je flertovao sa Dušicom Đokić, što nije promaklo ostalim učesnicima. Svesni da bi njegov potez mogao ponovo da zakomplikuje odnos sa Aneli Ahmić, cimeri su brzo reagovali i razdvojili Filipa i Dušicu, kako pijani rijaliti učesnik ne bi napravio još jedan potez zbog kog bi se kasnije kajao.

Da li će Filip uspeti da izgladi situaciju sa Aneli nakon još jedne večeri koju je obeležio alkohol ili će njegovo ponašanje ostaviti nove posledice na njihov odnos, ostaje da se vidi u nastavku najgledanijeg rijalitija u regionu.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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