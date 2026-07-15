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Drago mi je jer ću mu ostati samo pusta želja: Aneli sumirala utiske o odnosu sa Filipom, pa istakla da nikada neće biti njegova, ali svojom voljom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša došao je u ''Elitu 9'', na poslednju žurku u ovoj sezoni, a učesnici su mu se obradovali više nego ikad. Naime, oni su oduševljeno reagovali kada su ga ugledali.

On je obavio razgovor sa Aneli Ahmić i Filipom Đukiće, kako bi saznao na kakvoj sju relaciji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, poklanjam ti ovaj krst, od ćerkice moje - reklao je Terza, pa plačući zagrlio Tošu.

- Tošo, da li si slušao šta mi je Filip pričao? - upitala je Aneli.

- Jesam, ali sam i video kako ti se pogled gubi u daljini - istakao je Toša.

- Tošo, ja sam mu rekla da mi je drago što ću mu ostati samo pusta želja. Drago mi je jer je želeo nešto, imali smo veliku želju među nama za nečim, ali se to nije desilo, jer sam ja tako želela - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: S.Z.

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