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Spremna za veliko finale i tron: Aneli se obratila lavicama, sigurna da je pobeda njena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliki šef zadao je takmičarima ''Elite 9'' nimalo lak zadatak, a oni su morali da se obrate gledaocima i otkriju zbog čega su baš oni zaslužili pobedu.

Aneli Ahmić obratila se svojoj fan bazi pod imenom ''Lavice i Lavovi'', te im je poručila da budu nikad jači u superfinalnoj noći i da je dovedu do trona.

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- Ja bih se zahvalila svima koji su bili uz mene i prolazili sve ono što sam ja. Ovo je naša poslednja godina i nećete više morati da prolazite sa mnom kroz sve ovo. Nazivali su me da sam lažna žrtva, a ja nikada nisam bila lažna žrtva i nikad nisam patetisala već sam samo pričala kako sam se osećala. Trebala bih pobediti zato što sam harizmatična i razgirana devojka, žena, majka i kraljica. Smatram da za mene nikada nije kasno, mislim da ću ostvariti neke svoje snove koje imam. Pored svih uspona i padova, pokazala sam da itekako znam biti vesela i spontana, a što je najbitnije duša mi je čista - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Lepi Mića naredni je dobio reč od Ivana Marinkovića kako bi se obratio gledaocima i otkrio zbog čega baš on treba da pobedi:

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- Ja sam neko ko je život ostvario do kraja. Ponosan sam sin, dobar brat, dobar deda i tako dalje. Nikada nisam kažnjen ni sa čim niti bilo šta. Ja sam neko ko je patriota i vernik, odan sam i častan. Vređao sam, vređali ste me, psovao sam i psovali ste me. Neko sam ko poštuje sve ovde i mnogi bi se drugačije ponašali da su na mom mestu. Nemojte da mislite da sam ja bitan jer spavam u Pabu, ali ja tamo spavam jer imam posledice ratnog stanja i mesečarim. Mislim da sam ja pobednik kad me Snežana pogleda u oči i kaže: ''Moj Mile, kakva si ti ljudina'' - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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