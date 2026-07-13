Nikad sigurniji u svoju pobedu: Bebica najavio takmičarima preokret u finalu, kruna je njegova! (VIDEO)

Veliki šef zadao je takmičarima ''Elite 9'' nimalo lak zadatak, a oni su morali da se obrate gledaocima i otkriju zbog čega su baš oni zaslužili pobedu.

Nenad Macanović Bebica dobio je naredni reč i tom prilikom obratio se svojim fanovima, te je i cimerima poručio da oni ovog puts nemaju šanse u finalu.

- Ivan će 21. jula u pola 7 ujutru da me čeka u studiju, zato što sam ja pobednik ove sezone. Pozdrav za celu moju podršku, očekujem da pobedimo u finalu - rekao je Bebica.

Naredni je reč dobio Ivan Marinković koji se za sam kraj obratio gledaocima i poslao svoju poruku:

- Drago mi je što smo danas svi bili raspoloženi i što se bliži kraj. Ja svake godine pokazujem ono što jesam u zaivsnosti od toga da li sma u nekim vezama ili nisam. Ponosan sam na sve ljude koji su svake godine odvojili po dinar za mene. Ove godine zahvaliću se svojim šmekerima, smatram da bi trebao da pobedim ove sezone iako znam da sam ja pobednik - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.