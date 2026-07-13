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Prop*šala sam krv i znoj: Mina Vrbaški ima samo jednu želju, da li će joj gledaoci ovo ispuniti? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pored osvrta na proteklih 302 dana, svaki učesnik imao je zadatak da se direktno obrati gledaocima i objasni zbog čega smatra da upravo on zaslužuje pobedu u ovoj sezoni „Elite“.

Naredni koji je izneo svoj stav na ovu temu bio je Asmin Durdžić koji je priznao da ne želi pobedu Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević.

- Moram da kažem da je moja pobeda što mene moja mama posle deset operacija i slomljenog kuka opet čeka kući. Imam prijatelje u Beogradu, tako da će me i oni čekati. Ne bih voleo da ja pobedim, ali ni ove dve - rekao je Alibaba.

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- Ne bi voleo da ti se ćerkici kupi stan? To si ti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Voleo bih da pobedi Janjuš, Maja ili tako neko. Nemam šta drugo da kažem, sve sam pokazao - rekao je Alibaba.

- Pošto kažeš da imaš drugare u Beogradu, onda nek te oni prijave - rekla je Matora.

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- Ja sam neko ko je ostavio krv i znoj ovde, stvarno sam svašta proživela. Ušla sam ovde kao jedinka, a izlazim sa Viktorom. Pored svih ovih ološa, postala sam i ja loša. Ja sam luda i harizmatična, ne bih puno sebe da hvalim. Jedini cilj svega ovoga jeste da sam s ovim novcem htela da nagradim mojoj porodici. Želim samo da uđem u superfinale - rekla je Mina .

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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