Ne plašim se svoje porodice, željna sam ih: Dragana završila u suzama zbog Matore, svi se pitaju da li im uskoro dolazi kraj! (VIDEO)

Posle deset meseci boravka na imanju u Šimanovcima, takmičari su imali priliku da se obrate gledaocima i objasne zbog čega baš oni trebaju da odnesu pobedu u superfinalnoj noći.

Maja Marinković dobila je sledeća reč i tom prilikom priznala je da je ona najiskrenija u Beloj kući.

- Pozdrav za Takija i nemojte glasati za njega jer iako je komentarisaniji od većine takmičara, on nije učesnik. Za ovih osam godina tvrdog hajpa na televiziji Pink upoznali ste moje vrline, takođe i mane. Negde ste shvatili da i kad sam bila najgora, vi ste me videli kao najbolju. Nema potrebe da se ponavljam kakve morbidne stvari sam ovde doživljavala, ali takođe ni ja nisam ostajala dužna. Pokazala sam da sam osoba koja je najiskrenija sa svojim manama i vrlinama. Voli vas vaša kraljica rijalitija Maja Marinković - rekla je Maja.

- Ja bih da pozdravim moju i Draganinu podršku, ne bih danas bila ovde. Jako je teško kada uđeš s nekim u paru jer se sve prebacuje na partnera. Imala sam jako lepih trenutaka sa Jovanom, ali i toliko teških. Željna sam svoje porodice, jedva čekam da ih zagrlim. Mislim da Jovana zaslužuje pobedu više nego ja - rekla je Dragana.

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Autor: N.P.