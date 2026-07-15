Smejala se kao malo dete, on je jedva izašao iz bazena! Dragana prepričala Dači šta su Aneli i Filip radili tokom žurke! (VIDEO)

Iako se ona sjajno zabavila, njemu očigledno nije bilo toliko interesantno.

Nakon buđenja pojedini učesnici izašli su u dvorište da uživaju u jutarnjem suncu, a glavna tema im je bila sinoćna žurka.

Dragana Stojančević pričala je Dači Virijeviću šta su radili Aneli Ahmić i FIlip Đukić sinoć u dvorištu sa Tošom.

- Aneli i Toša gledaju da ga ubace u vodu, a on ne može da gleda. A ona se smeje kao malo dete. On jedva izađe iz ovog bazena, ona opet - pričala je Dragana.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. Njih tridesetoro boriće se za glavnu nagradu i ovu laskavu titulu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.