Niskomoralna Maja je dala svakom muškarcu koji se potrudio: Dača Virijević oštriji nego ikad, urnisao Marinkovićevu, Takija i Asmina! (VIDEO)

Dača bez dlake na jeziku, totalno razotkrio i opljuvao aktuelni ljubavni par.

Dača Virijević razgovarao je sa Drvetom mudrosti, a glavna tema bili su mu Maja Marinković i Asmin Durdžić.

- Najveći preokreti se prave ovih poslednjih dana, parovi su aktivni, bili su i sinoć na žurki. Sinoć su Asmin i Maja imali takvu svađu. Sinoć je tu svađu pokrenuo Asmin jer nije mogao da izdrži s kim se sve Maja muvala. Kad je video da se muvala sa Lukom, to ga je baš žacnulo, jer je Luka već uzeo život koji je Asmin imao sa Aneli, išao sa Norom. A onda smo na Uspomenama videli da se Luka muvao i sa Majom, to nije bio samo flertić. Na početku Maja nije htela da čuje za Asmina, njoj je momak sa kačketom, odnosno Luka bio u glavi. Maja je niskomoralna, ona je dala svakom muškarcu koji se samo malo potrudio. Asmin je rekao da je izbrojao 20 momaka sa kojima je Maja bila. Staniju je pored nje upoređivao i nije mogao da ih uporedi, sad priča drugu priču, ali dobro. Maja je bila u tolikoj ljubavi sa Bilalom, a onda se vratila Filipu Caru, sad bi to isto uradila Asminu i on to zna. Jer Filip je jedini čovek kog je ona volela - rekao je Dača i nastavio:

- Oni su se dogovorili da ni jedno ni drugo ne reaguju. Asmin i Maja su sad prijatelji sa Lukom i Anitom koji čekaju dete, a Asmin se muvao sa Anitom, Maja sa Lukom, ludilo mozga. Znači oni su se dogovorili da Asmin ne reaguje, a da ni Maja ne reaguje na njegove. Asmin zna da je Maja sutlijašica koja je svima dala, i on to ne može da svari, ali svakako hoće lažnu frku. Ona je sinoć rekla Asminu j ti Mevlidu u bolesni kuk. Njegova majka je bolesna, ima problem sa kukom, i oni nakon svega toga spavaju zajedno u krevetu. Ne mogu da ih gledam očima dva crna gavrana.

Nakon toga, Dača je komentarisao Majin fizički izgled.

- Maja je kao mlada bila jako ružna, akrep da tako kažem, bulajve oči, nos, ona je bila jako ružna i na njenim uspomenama sam video da je ona htela da bude svaka žena kojoj je pokušala da uzme muža. Ona hoće da bude u rangu sa Stanijom, uzimala je momke Mii Borisavljević, ćerke najpoznatije pevačice naše. Onda je afterisala sa Tamarom Đurić i njenim dečkom, onda je Tamara ljubomorisala, o tome priče kruže. Asmin je progutao i to što sam ispričao za glumca, i u fazonu je: Vau guram u rupu gde je gurao i glumac. I Taki je šljam, samo želi da mu se ćerka vrti po portalima, a što je promiskuitetna, što služi pevačima i glumcima da se isprazni, tako da Taki pogledaj ko ti je ćerka - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.