KRINDŽ, KRINDŽ! Anastasija traži da je zemlja proguta dok gleda uspomene sa Muratom i Borom! (VIDEO)

Očigledno smatra da je napravila dosta grešaka tokom svog boravka u rijalitiju.

Naredna učesnica koja je imala priliku da vidi svoje uspomene bila je Anastasija Brčić. Ona se potpuno razunežila kada je videla svoje slike iz detinjsva, kao i one sa prijateljima i porodicom.

Potom su usledile njene uspomene iz Elite, kada je bila izuzetno bliska sa Muratom, a onda prešla na Boru Santanu.

Ljubav Bore i Anastasije, njihove svađe i pomirenja obeležile su jedan deo ove sezone, pa ne čudi što su se našle i u njenim uspomenama.

- Krindž, krindž - vikala je Anastasija dok su išle njene uspomene, i sve vreme držala ruku preko lica.

Autor: R.L.