AKTUELNO

Zadruga

KRINDŽ, KRINDŽ! Anastasija traži da je zemlja proguta dok gleda uspomene sa Muratom i Borom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očigledno smatra da je napravila dosta grešaka tokom svog boravka u rijalitiju.

Naredna učesnica koja je imala priliku da vidi svoje uspomene bila je Anastasija Brčić. Ona se potpuno razunežila kada je videla svoje slike iz detinjsva, kao i one sa prijateljima i porodicom.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom su usledile njene uspomene iz Elite, kada je bila izuzetno bliska sa Muratom, a onda prešla na Boru Santanu.

Foto: TV Pink Printscreen

Ljubav Bore i Anastasije, njihove svađe i pomirenja obeležile su jedan deo ove sezone, pa ne čudi što su se našle i u njenim uspomenama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Krindž, krindž - vikala je Anastasija dok su išle njene uspomene, i sve vreme držala ruku preko lica.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

PRIHVATILA JE NJEGOVU IGRU! Prijatelj Dušice Đokić otkrio šta će biti sa njom i Asminom Durdžićem, a evo šta joj zamera!

Domaći

Veliki šef ne gleda kroz prste! PET DANA pred SUPERFINALE ovo troje učesnika ŽESTOKO KAŽNJENO

Zadruga

Bebica gleda i ne trepće! Prikazane njegove uspomene, video Miljanu, Zolu, ali i sve Teodorine BLUDNE RADNJE! (VIDEO)

Domaći

Ovaj učesnik ELITE se borio s tumorom na mozgu, a evo kakve je simptome imao i kako je govorio o opakoj bolesti: Prvo su mislili da sam prehlađen, do

Zadruga

Jedino se nešto sa Filipom dogodilo: Dušica bi izbrisala sve uspomene sem slika iz detinjstva i takmičenja! (VIDEO)

Hronika

SMATRALI SU GA INSTITUCIJOM! Bio je jedan od najopasnijih momaka devedesetih! Mijaga nije imao milosti, a jedan detalj o njegovom životu ostao je TAJN