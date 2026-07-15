KRINDŽ, KRINDŽ! Anastasija traži da je zemlja proguta dok gleda uspomene sa Muratom i Borom! (VIDEO)

Očigledno smatra da je napravila dosta grešaka tokom svog boravka u rijalitiju.
Naredna učesnica koja je imala priliku da vidi svoje uspomene bila je Anastasija Brčić. Ona se potpuno razunežila kada je videla svoje slike iz detinjsva, kao i one sa prijateljima i porodicom.
Potom su usledile njene uspomene iz Elite, kada je bila izuzetno bliska sa Muratom, a onda prešla na Boru Santanu.
Ljubav Bore i Anastasije, njihove svađe i pomirenja obeležile su jedan deo ove sezone, pa ne čudi što su se našle i u njenim uspomenama.
- Krindž, krindž - vikala je Anastasija dok su išle njene uspomene, i sve vreme držala ruku preko lica.
Autor: R.L.