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Boginja progutala džinovsku knedlu! Nije želela suzu da pokaže ni kad je videla pokojne roditelje, Ivan zaključio: Ja bih zaplakao, a ona ne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona je definitivno jedna od omiljenih osoba u Beloj kući mnogim cimerima.

Nakon što su videli uspomene Tanje Stijelje Boginje, učesnici su komentarisali sve.

- Malo me je rastužila ove slika od roditelja - rekla je Boginja, ali se nije dala da pokaže suzu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lepe uspomene, vidi se da je i napolju vesela i energična, ovde imamo uspone i padove, a uvek sam govorio da ima tu energiju. Nas dvoje smo imali svašta, i posvađamo se i podžapamo, ali mi je zanimljivo s njom, dogovorili smo se da ostanemo u ovakvom odnosu dok ne izađemo napolje - rekao je Anđelo.

- Jako zanimljiva, harizmatična devojka, divno stvorenje, vidim da je ista takva i napolju - rekla je Sofija.

- To je jedna pozitivna budaletina, ona je dobra i kvalitetna, posebno mi je draga od prvog dana. Ona mi je najdraža osoba ovde. Meni se plače na njene uspomene, a ona nije suzu pustila - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si dobra i pozitivna osoba, a smatram da ti ne trebaju ni Filip ni Anđelo, ali ti si meni top - rekao je Uroš.

Autor: R.L.

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