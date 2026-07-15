Nikad neće prestati da se kaje: Anđelo ponosan na sve svoje ljubavne izbore, samo bi Anitu obrisao sa lica zemlje! (VIDEO)

I dalje ne može da veruje šta je sebi dozvolio.

Nakon što je pogledao sve svoje uspomene Anđelo Ranković dobio je priliku i da iskomentariše iste.

- Jedva čekam da se vratim u moj život napolju. Svašta sam ovde prošao, bilo je i uspona, ali i padova. Svašta su ovde pričali i govorili za mene i moje detinjstvo, smešno ej da vučem traume. Od Teodore do moje poslednje veze ništa e bih promenio osim Anitu. Sve vezano za nju bih obrisao. Pozdrav za Sandru, oboje smo pogrešili. Dužili smo se, pa smo ušli u vezu koja nije potrajala. Pokvarilis mo tada drugasrtvo, ali sada smo super - rekao je Anđelo.

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Autor: A.Anđić