Alibabini udarili na Maju Marinković! Nakon jučerašnjeg KARAMBOLA se oglasili: Potkačili joj majku, a ova fotka je usijala mreže (FOTO)

Aktuelni učesnici "Elite 9", Asmin Durdžić i Maja Marinković već nekoliko nedelja unazad imaju veoma turbulentnu vezu, a nakon jučerašnje skandalozne svađe, oglasili su se Alibabini na njegovom instagramu!

Asmin Durdžić, nakon šest meseci, posle ulaska bivše verenice Stanije Dobrojević, uspeo je da osvoji srce Maje Marinković, ali njihova "ljubavna idila" kratko je trajala, jer su sukobi već posle nekoliko nedelja počeli. Iako važe za jedan od najintrigantnijih parova, njihove svađe i reči koje su jedno drugom izgovorili, svrstali su ih među parove sa najskandaloznijim svađama ikada u rijalitiju.

Tokom jučerašnjeg dana, Maja je napravila karambol u hotelu, kada je izlomila sve što je našla pred sobom, pa je opkoljena obezbeđenjem od kog je dvorište vrvilo, nikad žešće zaratila sa Asminom.

Nakon ove svađe, Alibabina ekipa koja mu vodi instagram profil dok je on u Beloj kući, oglasila se na njegovim profilima, te su tako udarili na Maju, ali i na njenu majku.

- Hoće, evo sve leti...Što tebi tvoja kad koju nije napravila?! - napisali su oni, aludirajući na Majinu bolnu tačku, tačnije, traumu koju nosi, a o kojoj neretko govori i tiče se toga da ju je majka napustila kada je bila mala.

Takođe, oni nisu štedeli Maju ni kada je fizički izgled u pitanju, već su objavili fotografiju na kojoj se vidi da su na žici za sušenje okačeni da se suše steznici za zadnjicu, steznici za grudi, a zatim i veštačke trepavice i perika, aludirajući na to da ona zapravo nema ništa prirodno na sebi.

"Maja je spremna za ludnicu"

Podsetimo, nakon haosa koji su Asmin i Maja napravili juče, za portal Pink.rs se oglasila njegova majka, Mevlida Durdžić.

- Baš sam izgubljeno! Je l' vi vidite ovu ludnicu?! Ova žena je stvarno spremna za ludnicu! Ja ne znam šta ona hoće?! Zašto ona mene toliko provocira, psuje i vređa?! Ja nju nikada nisam uvredila, uvek sam govorila da ne vidim tu ništa dobro, da nisam za tu vezu. Pa, ko će biti za tu vezu?! - poručila je Mevlida.

Ona se potom osvrnula i na Takija Marinkovića, Majinog oca, ističući da ni njega, kako kaže, nikada nije pominjala u negativnom kontekstu.

- Taki treba prvo da poradi na svojoj ćerki, da je nauči i savetuje. Tako i ja sa svojim sinom, sa njim mogu pričati sve. Ja nikad ne opravdavam ništa loše što je izgovorio, kada vređa decu, vređa mrtve, očeve, majke... Da li sam to ikada opravdala? Uvek ga kritikujem, ali ne mogu da doprem do njega da mu kažem: "Asmine, sine, to se ne sme". On se mora svakome izviniti koga je uvredio, pominjao mrtve očeve, majke... Pa i žive, roditelji nisu krivi što smo mi rodili budale i poslali ih tamo, mada nisam ga ja ni poslala, otišao je sam da mu se svet smeje - rekla je ona, otkrivši da smatra da na Majine uvrede neće odgovarati istom merom, jer, kako kaže, to nije njen način:

Da ja sad njoj sve vratim, to nije moj nivo. Ona je psihopata, teški psihopata. Ako Bog da, doći ću na finale da dočekam svog sina. Ne dolazim da se svađam, tučem, ne daj Bože, nikada se nisam svađala, a kamoli na dan finala kod vas da se svađam. Ima tamo obezbeđenja, a i policije, ako me bilo ko bude napao. Ne idem ja u Beograd da se svađam i tučem, ali ona preti, Aneli preti...

Autor: pink.rs