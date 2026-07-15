Rešiću s njim sve kad ga sretnem: Car najavio suočavanje za Asminom, pa se obratio njegovoj porodici

Nakon žestokih verbalnih obračuna koji su prethodnih dana imali Maja Marinković i Asmin Durdžić, a u kojima je on vređao Filipa Cara, mi smo ga kontaktirali kako bi nam dao svoj sud!

Asmin Durdžić, već nekoliko nedelja unazad vodi žestoke verbalne okršaje sa svojom devojkom Majom Marinković, a kako mnogi nagađaju, što u Beloj kući, što na mrežama, jedan od glavnih razloga jeste zapravo njen bivši dečko, Filip Car.

Nakon što ga je ponovo izvređao u svađi sa Majom, pozvali smo Filipa, koji je za naš portal dao svoj sud o Asminu.

- Usprkos tome sto me Asmin vređao, i mene i moju porodicu, to ću ja rešiti kada ga sretnem, ja njegovoj porodici dajem podršku u ovim trenucima i neka se drže, jer ne znaju sa kakvim životinjama imaju posla! Šaljem zagrljaj topliji od bureka i nek vam je Bog u pomoći - rekao nam je Filip Car u izjavi za Pink.rs.

"Mevlida, pošalji nevesti pitu sa kilo bensedina"

Podsetimo, nakon što je Taki žestoko udario na njega, Filip se oglasio za naš portal i tom prilikom je žestoko udario na Takija i Maju.

- Zamislite kakva divlja veprina sa buvljaka, vređaju me njegov zet i mala i ja samo kažem da joj je evidentno potrebna stručna pomoć da su bubani i on ignoriše disertaciju stručnjaka, doktora Cara i odmah drugi dan stanje eskalira - rekao nam je Car, te je nastavio:

Sada mu zadnji put dajem savet. Taki spremi svoj produkt na lečenje, zasuci rukave, na buvljak i na posao. Pozdrav za teta Mevlidu i podršku u ovim teškim trenucima. Verujem sada da može da bi ovoj napravila pitu sa šrafovima! Ako može, neka pošalje pitu sa jedno kilo bensedina da se nevesta smiri.

Autor: pink.rs