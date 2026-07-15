Ima želudac veličine kuće! Sofija ponosna što je izvlačila novac od Daneta, Terza propao u zemlju od blama! (VIDEO)

Niko ne veruje da Sofija ovo izgovara.

Nakon što je pogledala sve svoje uspomene Sofija Janićijević dobila je priliku i da iskomentariše iste.

- Ovo je situacija koja može da se desi bilo kome. Slika nije ništa što nisam videla, videla sam sto puta. Za mene nije ništa novo, sve sam već videla. Moj odnos sa Terzom je bio lep. Imali smo lepe trenutke, zavoleli smo se. Posle prve svađe obnavljanje veze... Čaša koja se jednom slomi više se ne sastavlja. Ja za ovu svađu ne znam, ne sećam se ovih delova. Dane je meni bio podrška u prošloj sezoni, takođe i u ovoj. Ovo dopisivanje traje mesec dana,a fotografije su mnogo od pre - rekla je Sofija.

- Ova ljaga će nju da prati. Ja nemam želudac da se ljubim sa babom. Kad vidim sliku, brate, blam! - rekao je terza.

- Ja znam šta je istina. Čak i Dane zna šta je istina. Ljubavni odnos je kad sa nekim imaš s*ks. Nije ljubavni odnos da mu ja pišem ljubavi, a on u 68. godini da mi poveruje. Nemam stida i blama, meni kroz moj život se nisu vukli mušjkarci kao u Maksiju na pokretnoj traci. Dokaz nema nijedan! Nema nijedan dečko da mi ga puštaju. Ovo je afera, nije veza - rekla je Sofija.

- Ona izlazi sa blamom, mene boli uvo. Naša priča je završena od prve svađe - rekao je Terza.

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Autor: A.Anđić