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Došlo sve na naplatu: Teodora mesecima vređala druge, a sad prikazani njeni radovi sa Takijem i Đukićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora se ne libi da vređa druge, a nikako da se seti njene prošlosti.

Nakon skoro deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita" Teodora Delić imala je priliku da pogleda svoje uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

Njeno dosadašnje učešće obeležila je veza sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali i mnogi drugi ljubavni izleti.

Foto: TV Pink Printscreen

Ozbiljno je propraćena njena afera sa ocem Maje Marinković, Takijem.

- Nije bio poljubac u usta - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored njega, tu je bio i Borislav Terzić Terza na koga je Bebica ljubomorisao tokom cele prošlogodišnje sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ulaska u Elitu 9 Bebica ju je zaprosio, a ona je nakon svega nekoliko dana završila sa Filipom Đukićem u postelji. Nakon neuspešnog pokušaja ulaska u vezu, pormila se sa Bebicom, pa ga je nakon nekoliko dana ponovo prevarila sa Filipom.

Foto: TV Pink Printscreen

Bebica se kleo da joj neće oprostiti niakd i da se neće pomiriti, ali se desilo sve suprotno. Progutao je sve što mu je uradila i primio je nazad, a sada je imao prilike da gleda njene vrele kadrove sa Đukićem.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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