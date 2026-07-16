Ni nakon 10 meseci nisu pronašli zajednički jezik! Asmin rešio da borbu za ćerku potraži preko SUDA, Aneli odmah obećala da će je videti 23. jula! (VIDEO)

Aneli i Asmin i dalje vode borbu za ćerku Noru.

Voditelj Milan Milošević upravo je ušao u Belu kuću kako bi takmičarima Elite 9 saopštio da je večeras prvo finalno izbacivanje. Na samom početku porazgovarao je sa takmičarima kako bi sumirali svih deset meseci koji su iza njih.

- Danas je 305. dan, došlo je vreme da se suočite sa stvarnim životom. Asmine, šta ćeš poneti nakon 10 meseci učešća odavde? Šta ti je u glavi kad pomisliš? - pitao je Milan.

- Nisam, sprdao sam se sa Majom da slaže da je trudna. Nisam ni razmišljao. Pobrinuću se za Noru da pokrenem to sudski. Rekao sam Maji da razmišlja da će za pet dana da gleda svoju porodicu i ja svoju. Razmišljao sam da li ću uspeti da budem miran ili ne - rekao je Asmin.

- Čovek kroz život ne može da nauči koliko ovde može da upozna sebe i da nauči iz svega toga. Ja mogu da ponesem sa sobom stvari koje treba da mi budu za nauk. Svadbe će biti, bićeš pozvan Milane. Ono što nosim sa sobom je neuporedivo - rekao je Luka.

- Osećam se top! Umoran sam, ali sam top. Kad sve sklopim od početka do kraja, prvi put se ne kajem što sam ušao ovde. Kad god vidim obezbeđenje imam stres, hvala Bogu da se ništa nije desilo. Od mene se očekuje dosta glasova - rekao je Janjuš.

- Znajući da idem kući sam jako srećna. Kad izađem moram negde da odem naravno. Radujem se susretu sa Norom, svaki dan mislim na nju i zamišljam stvari koje ćemo raditi. Ja sam njemu rekla da 23. može doći da vidi ćerku. Sve moram ostavljati kao neki dokaz nažalost. Počelo je sve i moram da pozovem Darka da mu kažem da on može da dođe. Nikakvo snimanje, samo da bude svedok.Ja moram nekome od vas da se obrati da ne bi bilo nanošenje ljage da ja nisam dala - rekla je Aneli.

- Ona poziva gledaoce da glasaju na račun Nore - rekao je Asmin.

- I mene zanima kako će se ona ponašati. Ona je meni govorila da ga ne voli. Ja sam sa njom pričala kad je trebalo. Nije htela na telefon da priča, pa sam ja razgovarala i ona je pristala - rekla je Aneli.

- Više te ženske manipulacije! - rekao je Asmin.

- Ništa me više neće omesti da propustim njeno odrastanje. Želim da osetim svoju pobedu koju sam sama sebiu u glavi stvorila - rekla je Aneli.

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Autor: A.Anđić