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Zaključili smo da je folirant: Stanija ne krije gađenje prema cimerima, Marinković opleo po Đukiću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Marinković nije se libio da kaže svoje mišljenje, dok je Stanija ogorčena na cimere.

Voditelj Milan Milošević postavio je naredno pitanje Staniji Dobrojević.

- Šta ćeš ti poneti odavde kad budeš kročila van kapije odavde ? - pitao je Milan.

- Ne znam kako ću preboleti što je kraj. Povraća mi se od njih, njihovih prilča, odnosa. Ne mogu da ih gledam očima. Tri godine su zarađivali na kontu mog imena i nije im dosta. Povraća mi se. - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko od ovih ljudi ne zaslužuje da uđe u superfinale? - pitao je Milan.

- Ja sam neko ko gleda rijaliti pobednike po kompletnom učešću. Međutim, uvek su te glavne životne teme prekretnice za pobedu. Ne zaslužuje na primer Murat. Nasuprot Muratu imate čoveka koji je potencijalni pobednik, a to je Filip Đukić. On je neko od koga sam više očekivao. Pokazuje nezainteresovanost, aroganciju. Iamo je puno potencijala da bude pobednik. Zaključili smo poslednjih meseci da je Filip folirant. Milena Kačavenda se prosula ove sezone. Možda ne zaslužuje ni Stanija. Ne pokazuje ništa specijalno sem tog spektakulčarnog ulaska. Žena je došla lepo obučena. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Spakujte se, vidimo se vrlo brzo - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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