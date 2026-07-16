Nijedan bivši nije uspeo da dobije vizu, samo džukela! Staniji svega preko glave, otkrila na koje načine su hteli da joj sruše ime i prezime, pa oplela po Asminu! (VIDEO)

Više nije mogla da izdrži, svega joj je preko glave!

Dačo Virijević i Stanije Dobrojević razgovarali su na doku o svemu.

- Danas sam ustala i gledam im face. Obukla sam ovo da mi bude mekanije. Ja ne govorim sv ešto stvarno mislim jer ne moram. Razočarana sam! Držalo me još od danas. Mislila sam šta će da bude kad budu pitanja starih Zadrugara šta će oni mene da pitaju. Šta će mi štikle? Nisam se ni raspakovala, Maja me raspakovala - rekla je Stanija.

- Ja sam se navikao - rekao je Dačo.

- Nisi, samo si još mlad. Tebi je sad ovo sve do j*ja! - rekla je Stanija.

- Asmin je sad ponovio sve ono što sam mu ja rekao - rekao je Dačo.

- Ovo je sve farsa za maloumne babe - rekla je Stanija.

- Bore se preko deteta, fuj! - rekao je Dačo.

- Mića zna da ja nemam jedne mrlje. Što se tiče Farme, Mića kao i Tamara Đurić, Maja Nikolić, svi znaju da smo imali prisan odnos, a on je j*ao drugu. Ja neke stvari jesam ispričala. Nikad nisam bila intimna sa njim! Nikad nisam bila ljubavnica.Imao je ovde ovu što ga je razvela, što nju nije napravio pobednicom?! Ta priča je bila zvučna zbig imena Stanija. I da sam bila sa svim tim, šta ćeš da pereš ovu. Vi imate majku ovde, ima dete, muža i još četiti polna i onda ćemo sad da vadimo šta nije bilo pre deset godina. Ja danas Miću pitam jesam li bila sa Kristijanom, a on kaže da nikad nisam bila intimna. Pa kako sam onda bila ljubavnica? Sad će sve da mi naprave zbog idiota kom sam dala šansu - rekla je Stanija.

- Seti se šta sam ti ja rekao na početku - rekao je Dačo.

- Sećam se. Ona je rekla Aniti i Urošu da je ona mene stvorila. Ona mene stvorila?! Prve poruke kad smo razmenjivali on je rekao da pijemo kafu u Beogradu, a ja sam rekla da je nikad nećemo u Beogradu piti. Rekla sam da dođe u Majami. Za 15 godina nijedan bivši nije dobio vizu za Majami, samo džukela sutradan dobila. Tako je krenula naša priča. Glumio je lažnog milionera, lepo se obukao, naočare... Doktorka mi je naredila da se sklonim od svega, a on nikako da prestane da se bavi s bivšom - rekla je Stanija.

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Autor: A.Anđić