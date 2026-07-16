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Dok ostali strepe, oni su pronašli način da se opuste: Učesnici odmerili snage u stonom tenisu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Boginja, Murat, Ivan i Nerio vreme do prvog preseka ispunili partijom stonog tenisa.

Dok cela Bela kuća sa nestrpljenjem iščekuje prvi presek superfinalnog izbacivanja, Murat, Nerio Ružanji, Ivan Marinković i Tanja Stijelja Boginja pronašli su način da bar na kratko skrenu misli sa neizvesnosti.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih troje okupili su se oko napravljenog stola za stoni tenis, gde su odmerili snage u opuštenoj atmosferi. Uz osmehe, šalu i prijateljsko nadmetanje, pokušali su da razbiju tenziju koja se oseća među učesnicima pred jedan od najvažnijih trenutaka sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako je neizvesnost oko rezultata sve veća, Murat, Nerio i Boginja pokazali su da im fizička aktivnost i dobra zabava pomažu da lakše podnesu pritisak.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostaje da se vidi da li će im ovo kratko opuštanje pomoći da što mirnije dočekaju odluku gledalaca i saznaju ko nastavlja borbu za pobedu u superfinalu.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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