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Započeli turnir u stonom tenisu u Eliti: Mina Vrbaški zadala domaći zadatak cimerima, pokidala kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Vrbaški pokazala je zavidno znanje u igranju stonog tenisa.

S obrzirom da je nedelja veče rezervisana za "Izbacivanje", voditelj Darko Tanasijević razgovara na imanju sa takmičarima, a za to vreme ostali ukućani su slobodni.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je razgovarao sa svojom prvom sagovornicom, Stanijom Dobrojević, Luka Vujović je napravio zabravu za cimere. Naime, on je doneo rekete koje su sami napravili, te su igrali stoni tenis ispred paba.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvo mu se pridružila Tanja Stijelja Boginja, a onda je drugu rundu igrao sa Sofijom Janićijević dok je MIna Vrbaški nadgledala.

Ubrzo je shvatio da MIna Vrbaški kida kako igra stoni tenis, te je odlučio da će ona igrati sa pobednikom.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

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