Deluje kao dželat, ali... Ena Čolić u Bebici i Luki pronašla sve pozitivne karakteristike Raka u horoskopu! (VIDEO)

Pokazala zavidno znanje!

Voditelj Darko Tanasijević sa takmičarima "Elite" danas razgovara o horoskopskim znacima. Sledeći znak o kom su govorili su Rakovi, a takmičari koji su rođeni u ovom znaku su Nenad Macanović Bebica, Branka Knežević, Aleksandra Nikolić i Luka Vujović.

Pozitivne karakteristike su: Brižnost, saosećajnost, porodično orjentisani, lojalni, empatični, intuitivni, imaju zaštitični instikt, kreativni i osetljivi.

Negativne karakteristike: Preterana emotivnost, povlačenje u sebe, pesimističnost, preterana briga, lako budu povređeni, imaju tendenciju ka manipulaciji, teško oproaštaju.

- Nenad jeste emotivni manipulator u određenim situacijama. On jeste brižan i porodičan - rekla je Teodora.

- Emotivnost je glavna karakteristika, ja sam u podznaku rak i to me ubija. Ja da treba da procenim ne bih rekla da je Bebica Rak. On deluje kao dželat, ali je toliko brižan prema Teodori i toliko se lepo ponaša. Luka je brižan, osećajan, porodično orjentisan, a lojanost mu je glavna karakteristika - govorila je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić