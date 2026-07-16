Niko me neće odvojiti od njega! Maja spremna da okrene leđa Takiju zbog Asmina, pronašla opravdanje za svaku uvredu, pa poručila ocu: Budi gospodin! (VIDEO)

Da li će se Takiju Marinkoviću dopasti reči njegove ćerke?

Voditelj Milan Milošević razgovarao je u Šiša baru sa Majom Marinković o njenom jučerašnjem sukobu sa Asminom Durdžićem.

- S obzirom na to da sam imala nervni slom dobro sam i ovakva. Žene se oblače onako kako se osećaju. Ja sam i najgora najbolja kad je fizički izgled u pitanju. Ceo dan se osećam loše, izgubila sam sve kočnice - rekla je Maja.

- Da li je normalno da sa 30 godina radiš isto? - pitao je Milan.

- Nije. Mi smo juče imali dogovor da nemamo reakcije. Ja nisam imala bes. Sve situacije koje smo imali to su naše prošlosti. Miljana je druga priča. Ja sam na njegov video klip, nisam imala reakciju jer sam znala. On je danas kad je bio klip sa Filipom Đukićem napravio haos. Ja bih bila najveći ološ da sam nešto uradila iz inata. Ja sam rekla kad je naš odnos da on nije završavao sa drugim devojkama možda bi se desilo nešto ranije. Imala sam utisak kao da me ceo dan provocirao. Zašto ti meni prebacuješ nešto što si video svojim očima. Dobacio je Terzi da su sve žene ološi. Čemu tebi potreba da dobacuješ? Juče je eskaliralo u onaj skandal koji smo imali. Mi odnos imamo, smatram da se volimo, ali smo bolesni. Naši karkteri ne mogu da funkcionišu zajedno. S obzirom na to da sam pod tenzijom zbog superfinalne noći, njaveći problem mi je kako će da izgleda sukob njega i Takija. Taj susret mi je najveći strah. Juče sam izbacila sve iz sebe što je tinjalo u meni -rekla je Maja.

- Kako ti izgleda ponovno sukobljavanje Aneli i Asmina? - pitao je Milan.

- Kad su bile uspomene on je zaplakao, ja sa videla da je to iskreno. Nije mi jasno zašto pred sam kraj imaju sukob. Ako nisu uspeli do sad da reše, neće ni sad. Rekla sam mu da mi nije jasno zašto provocira Aneli u izlaganjima - rekla je Maja.

- Zašto on kaže da ga moliš da pravi dete? - pitao je Milan.

- Ma kakvi, laže. Ja nisam došla u rijaliti da pravim decu. Nas dvoje smo u vezi četiri meseca, volimo se. Imam strah od svega kad izađemno napolje. Meni je Taki neko za kog bih život dala. Čovek je u pravu, ali mora i on mene da razume. Ja sam ovde osam godina i izložena sma pritisku. Stanija meni vređa mog oca, ja se borim sa vetrovima. Taki ima pravo da izjavi šta želi, on je mene napravio, a ne ja njega - rekla je Maja.

- Rekao ti je da si uzela stan - rekao je Milan.

- Ma kakvi, to je izmislila Nena Opozicijia. Taj stan je moj! - rekla je Maja.

- Mevlida i Mustafa kažu da nećeš moći da kročiš u Austriju jer ćeš biti uhapšena - rekao je Milan.

- Žao mi je što sam neke reči upotrebila. Oni imaju pravo da brane svog sina. Mene od Asmina neće niko odvojiti, ni Mustafa, ni Mevlida, a ni Taki. Ja sam neko ko ima 30 godina i nikad ne bih terala inat svom ocu, ali ja sam tako odlučila. Želim da dam šansu napolju. Nek uđe neko od njih ovde deset meseci da vide - rekla je Maja.

- Ti si takva i napolju - rekao je Milan.

- Ma kakavi! Stanislavova i moja veza je bila odlična dok nisam pronašla poruke o svingeraju. Ja ću šansu dati napolju. Volela bih da moj otac bude gospodin i da me razume. Gledala sam uspomene male k*rvetine Teodore Delić koju je napravio moj tata. Ta k*rvetina koju je Taki stvorio i koju je šetao kako je hteo, ona mene napada jer je ljubomorna. Ni ja nisam bila zadovoljna uvek izborima mog tate. Bilo koji drugi muškarac da je na njegovom mestu znaš kako bi se igrao sa mojim mozgom. On mene voli! - rekla je Maja.

- Misliš li da je gori tvoj brutalan s*ks od Stanijinih slika na Onlyfansu? - pitao ej Milan.

- Ne mislim. Ja ovde živim osam godina. ja ne glumim moral, ali nisam k*rva koja se prodaje na Onlyfansu. Milica Dabović ne morališe, ali ova morališe. Ja podržavam ljubavnice! Ja sam rekla da sam školski primer osobe koja je radila najgore stvari ali me vole jer sam iskrena. Ne može od mene da se očekuje da sedim i glumim dfinoću, ja sam skandal majstor - rekla je Maja.

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Autor: A.Anđić