Mustafa, od ovog je i BOG DIGO RUKE! Dača odustao od Asmina, pa se obratio njegovom ocu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će se ipak pomiriti?

Sledeće pitanje u današnjoj emisiji "Pitanja gledalaca" bilo je upućeno Asminu Durdžiću.

- Asmine, što ti je takav problem da staviš neke persone na ignor - glasilo je pitanje.

- Zatvoren prostor. Tu smo gledamo se 24 sata - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je meni prvi osuđivao - rekla je Boginja.

- To se odnosi na Maju, Daču, Aneli, Ivana - rekao je Asmin.

- Ti si meni na ignor, nećemo se družiti, ja mogu s tobom da popijem kafu, dobacuje stalno - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo mi deluje kao ljubavna svađa - rekao je Asmin.

- On meni dobacuje kao usukani mornar, laže, nisam mu pevao pesmu. Mustafa, od ovoga je i Bog digo ruke - rekao je Dača.

Autor: R.L.

