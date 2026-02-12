Poseban si joj, slaba je na tebe: Nerio sve sigurniji da je Aneli odlepila za Janjušem, predviđa im pomirenje! (VIDEO)

Da li će se pomiriti?!

Marko Janjušević Janjuš i Nerio Ružanji osamili su se u dvorištu i popričali o Aneli Ahmić kada im se pridružio i Miki Dudić i ustanovio da će se Janjuš i ona pomiriti.

- Tečo, ovde normalnu neku nećeš naći. Kad već nije normalna, onda zgodna - rekao je Nerio.

- Tek zgodne su me koštale ovih zalizaka, sa zgodnima sam najviše naj*bao - rekao je Janjuš.

- U kakvim si odnosima sa tetkom? - upitao je Nerio.

- Ne pričamo više, onako da me sinoć izvređa - rekao je Janjuš.

- Mislim da te više napušavala dok ste bili zajedno - rekao je Nerio.

- Onda mi priđe da me grli, neverovatan joj je osećaj i tako dalje. Ne znam da ti objasnim - rekao je Janjuš.

- To ti je jer je luda za tobom, sto posto - rekao je Nerio.

- Misliš da sam joj ja jedina ono...? - upitao je Janjuš.

- Da, rekao sam i kad je ušla da joj nije svejedno što si tu - rekao je Nerio.

- Mene njegova tetka dovede do ludila - rekao je Janjuš.

- Možda ti ponovo bude teča, nikad se ne zna - rekao je Miki.

- Kako je krenulo, biće. Ne znam samo da li će početi van rijalitija ili u rijalitiju - rekao je Nerio.

- U rijalitiju sigurno - rekao je Miki.

- Oko maja - rekao je Nerio.

- Ma kakvi, ne može on da čeka do maja - rekao je Miki.

- Kud izabra Anđela za nedelju ljubavi, ali malo si izgoreo. Nije ti bilo drago - rekao je Nerio.

- Gde će mi biti drago? - dodao je Janjuš.

