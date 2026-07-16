ŠOK ODLUKA PUBLIKE ČETIRI DANA PRED SUPERFINALE: Ona je zauzela 30. mesto u Eliti 9! (VIDEO)

Prvi gong je odjeknuo, Milan Milošević saopštio je važnu odluku.

Milan Milošević ušetao je u Belu kuću nakon oglašavanja prvog gonga kako bi učesnicima saopštio ko večeras zauvek napušta Belu kuću i zauzima 30 mesto u ''Eliti 9''.

- Najugroženiji učesnici ovog trenutka je Sara Stojanović. Njeni glasači su zakazali. O tvojim uspomenama sve grmi, niko ne zna zbog koga si plakala - rekao je Milan.

- Ne znam ni ja. Baciću uspomene. Ostaviću ih u nekoj kutiji, a najlepše ću poneti. Praštala sam i u ljudima sam videla samo ono dobro. Pokazala sam da saam bila spontana u svemu.- rekla je Sara.

- Ko je tvoj odabranik sada? - pitao je Milan.

- Ja sam odlučila da budem sama. Ja sam ta koja bira. Murta je bio najbolji u ovoj sezoni. On je pokazao kakav je pravi muškaarc. Neke stvari su me pre 3 dana povredile. Radi se o nekim intimnim stvarima. - rekla je Sara.

- Sara je prva koja je ugrožena ove noći, ali nije sama. Sledeća osoba koja je ugrožena i može se pridružiti Sari, ko li je u pitanju. Da li je neko ko je prodao svoju porodicu, neko ko je praštao najteže uvrede, da li je neko ko nema glasova u ovom trenutku. Boro pridruži se Sari. - rekao je Milan.

- Nije vreme da idem kući. Mislim da idem do kraja. Ostajem do kraja. Imam osećaj da su ljudi uz mene. Svestan sam svojih grešaka. Ja sam samo hteo da budem pozitivan i srećan. Drago mi je da si me podigao. Idem u svoj stan, vikendicu ako izađem. - rekao je Bora.

- Saru ne mogu očima da gledam. Ne mogu da podnesem ovu dozu bezobrazluka. Ništa nije pokazala sem veza i se*sova. Ja ne mrzim ni Saru samo ne mogu očima da je gledam. Što se Bore tiče, čak mi je prošao i taj animozitet. On je toliiko samouveren. On je za razliku od Sare imao momente gde je dominirao. Primirio se poslednjih desetak dana. Bora zaslužuje da ostane još. - rekao je Ivan.

- Da čujem srce Hana. Anastasija je ugrožena i ovog trenutka će se pridružiti Sari i Bori - rekao je Milan.

- Ima ljudi koji su mnogo gore stvari radili od mene. Najveći blam su mi te svađe. Baš me boli briga. - rekla je Anastasija.

- NJih troje nisu sami. Još neko je ugrožen. Ja znam da će biti veliko iznenađenje u samom startu. Trenutno jedan od najugroženijih je Terza. Gde si omanuo? - rekao je Milan.

- Nisam nigde. Smatram da ću biti dobro plasiran. I da odem kući imam gde. Najbitnije je da čovek ode kući sa novcem. Pokazao sam ovde i koliko sam vredan. Ne smatram da ću ići kući - rekao je Terza.

- Od njih četvoro tvrdim da Terza ide u superfinale. Ide Sara - rekao je Asmin.

- Bora treba da napusti. Sara je ovde pokazala da je totalno nediskrena što se tiče odnosa. Bora je unakazio Anastasiju. - rekao je Viktor.

- Mislim da će ovog puta otići Sara - rekla je Teodora.

- Njih četvoro nisu jedini ugroženi. Matora je najugroženija. Pridruži se ekipi - rekao je Milan.

- ja sam navikla na ovo. Glupo mi je kad ljudi imaju toliko sampouzdanja. Najbolja moja sezona. Znam da ću doći do kraja. Drago mi je da sam ja dignuta, da nije Dragana - rekla je Matora.

- Ja bih volela da Bora izađe. Ja ne izlazim odavde dok njega ne izbacuim. Sara je pokazala nemoral i da je ljudi gledaju kao krpu. Anastasija će mi uvek ostati draga, ovaj čovek ju je unkazio. Matora mi je jedan od favorita. - rekla je Boginja.

- Jeno od njih petoro ide sigurno sa mnom u studijo kod Dušice. Rećiću vam sad ko ostaje. Saro možeš da sedneš. Ostaješ da se boriš. - rekao je Milan.

- Osećaj mi je da ide Anastasija - rekla je Milena.

- Mislim da Anastasija ide kući - rekao je Nerio.

- Matora ostaje da se bori. Terza možeš da sedneš. Anastasija ili Bora odlepršaće do studija. - rekao je Milan.

- I da ispadnem sad ne bi mi bio problem. Bolje ili danas iloi zadnji dan - rekao je Bora.

- Ja ispadam, očigledno je - rekla je Anastasija.

- Anastasija Brčić zauvek napušta Elitu 9 - rekao je Milan.

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Autor: Teodora Mladenović