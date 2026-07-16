Santani se ne bi dopalo ovo da čuje! Anastasija priznala da li će se videti sa Borom, u mislima ga već otpisala (VIDEO)

Očigledno nije ponosna na vezu sa Borom Santanom!

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju Anastasiju Brčić koja je zauzela 30. mesto u Eliti 9, te je sa njom porazgovarala o njenom učešću i vezi sa Borom Santanom.

- Je l' ti krivo što nije on ispao? - pitala je Dušica.

- Navikla sam na nepravdu! Baš me briga, kamere postoje - rekla je Anastasija.

- Je l' te boli to što je rečeno da ste bili intimni četiri dana pred kraj? - pitala je Dušica.

- Baš me briga, kamere postoji. Priče su uvek kružile. Sam prostor, kad se navikneš na osobu, sve je uticalo. Uvek ideš na tu osobu. Da nije bilo njega ne bih imala stresne situacije, ali posle par dana kad se smire strasti on priđe i izvini se. On nije osoba koja zna da teši. Ja sam osoba koja voli da priča akd ima probleme i tu smo imali sukob o razmišljanju. U tim situacijama je uz mene bila moja ekipa više nego on. Ja sad idem kući jer moram da vidim moju porodicu, a posle ćemo se čuti. Ja mislim da nema ništa od ovoga, ali videćemo se. Ja sam imala želju da uđem u rijaliti jer sam želela novu avanturu u životu. Moj prijatelj Ognjen me naveo na ovaj put - rekla je Anastasija.

- Kakva je sad situacija u Beloj kući? Ko je najiskreniji? - pitala je Dušica.

- Aneli najviše zaslužuej pobedu jer je mnogo izgubila, tri godine je provela bez deteta.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić