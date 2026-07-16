OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Asmin divlja i lomi sve pred sobom, ne želi da vidi Maju: Sklonite od mene budalu raspalu (VIDEO)

Asmin i Maja ušli su u sukob koji ne janjava.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukb.

- Hoće da je ostavi, a ne može - rekla je Kačavenda.

- Ti meni vređaš poordicu. To je tvoje pravo lice.- rekla je Maja.

- Ivane je l' možeš da vodiš ovu budalu od mene - rekao je Asmin.

- Ja nisam budala, ja sam tvoja devojka - rekla je Maja.

- Vodi je od mene Mićo - rekao je Asmin.

- Nek ide u hotel. Ja budala je l'? - rekla je Maja.

- Sklonite od mene ovu k*rvu raspalu - vikao je Asmin.

- Božeme sačuvaj. Vidiš da si oboleo. Ti si oboleo. Porodice vređaš. Sram te bilo. To si ti. Pokaži do kraja svoje pravo lice. Šta je bioskop radi deco? Karta 150 dinara, još malo pa nestalo, prvi redovi 200. - rekla je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović