Njegova podrška je večeras zakazala: On je zauzeo 29. mesto u Eliti 9! (VIDEO)

Mnogi nisu očekuvali da će on napustiti Belu kuću.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću nakon drugog oglašavanja gonga kako bi takmičarima Elite 9 saopštio ko je zauzeo 29. mesto.

- Prva ugrožena je Milena Kačavenda - rekao je Milan.

- Ja bih volela, ali ne bih rekla da je moje vreme večeras. Ja sam sebe pokazala na ovaj ili onaj način. Ne bih sebi ništa zamerila, treća sezona je za redom - rekla je Milena.

- Kačavenda nije jedina ugrožena, ali će joj se pridružiti i Nerio - rekao je Milan.

- Ja zapravo nemam kući, ali videćemo. U Dubrovnik nećemo ići, ali ćemo videti da li je ćemo u Split ili negde drugo - rekao je Nerio.

- Večeras su glasači zakazali i kod Bebice. Pridružiće im se i Murat. Peta osoba koja će im se pridružiti je Uroš Stanić - rekao je Milan.

- Smatram da mi nije kraj i da zaslužujem superfinale. Voleo bih da me pamte po hrabrosti. Ušao sam kao žena u štiklama, a izlazim kao veći muškarac od svih - rekao je Uroš.

- Kačavenda jedina ne zaslužuje da bude ovde - rekao je Anđelo.

- Nerio može da sedne, on ne ide nigde još uvek. Kačavenda može da sedne. Bebica može da sedne. Saro možeš da priđeš da se pozdraviš sa Muratom ukoliko to želiš - rekao je Milan.

- Zaljubio sam se, jesam. Napolju ne bih sebi dozvolio neke stvari, ali ovde mi nekako bude žao - rekao je Murat.

- Murat napušta Elitu - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić