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Za ponos mi je što sam ostao do kraja: Murat ne krije koliko je srećan svojim učešćem, pa otkrio da mu je često bilo žao Sare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Murat ne krije koliko je zadovoljan svojim učešćem.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju Murata Asylguzin koji je zauzeo 29. mesto u ''Eliti 9'', te je sa njim porazgovarala o njegovom učešću.

- Kako ti je bilo u Eliti ? - pitala je Dušica.

- Ludilo mozga. Deset meseci kao život. Sad vrlo dobro znam jezik. Kad sam ušao nisam znao pet rečenica da sastavim. baš čudan osećaj. Svašta smo prošli, pakao, ljubav, svađe. Baš sam zahvalan na ovoj prilici i isustvu. Ovo je škola. Za ponos mi je što sam ostao do kraja. Nisam dao da uđem u neki konflikt. - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako si uspeo da odoliš svemu tome. Nije lako kada uđeš sa nekim u konflikt. - pitala je Dušica.

- Koristio sam savete ljudi koji imaju iskustvo, Lepi Mića, Anđelo. Ovo je škola. Ne znam kako to izgleda sa strane. - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se desilo između tebe i Sare? - pitala je Dušica.

- Bez obzira šta je ona radila, ja sam se ponižavao više puta. Uvek mi je bilo žao kao i pre 10 minuta - rekao je Murat.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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