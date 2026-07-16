Nadam se da gleda ćerku kako odrađuje: Dačo siguran da je Maja zrela za lečenje, najavio obračun sa Takijem, pa zaključio da će Aneli i Asmin biti intimni i Dubrovniku (VIDEO)

Dačo opleo kao nikad do sad, više ne štedi nikoga!

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Dačom Virijević o Maji Marinković i Asminu Durdžiću.

- Maske samo padaju! Asmin i Maja se svađaju, a sad su već okej i s*ks posle toga, da se Taki ponizi do kraja. Nadam se da gleda ćerkicu kako odrađuje. Kod Aneli možeš na ručak, a to što smo se devet meseci raspravljali ništa. Ona ga zove u kuću za koju je on pričao da nije okrečena i da nemaju bojler. Ona ga zove... On kaže da će doći, a tri godine nije jer bi one zvale policiju. Zamisli on plače za ćerkom. On jedino plače za penisom kad nema s*sualne odnose. Aneli je bitno da Đukića baca u bazen pijanog. Čuo sam da su se Aneli i Asmin nasmejali - rekao je Dačo.

- Ja sam rekao Aneli da joj evo bivšeg, a on se nasmejao - rekao je Milan.

- Ko kaže da kad on dođe u Dubrovnik neće otići u hotel da se izj*bu? Ovaj s*ks će da im padne ko kec na desetku. Maja juče govori Asminu da mu j*be Mevlidu u bolesni kuk. Ona je jedna bolesna devojka koju tata nije vodio na vreme na lečenje. Nju tata prodaje da glumi dvorsku ludu da zarađuje pare. Evo ti Takita, donesi lovu, a on napolju da se razbacuje i juri klinke. Maja je u vezi samo da bi parirala Staniji i Subotićki. Asmin će Maju da ostavi dan pred superfinale. Jedva čekam da mu saspem sve u lice jer sam za Novu godinu prećutao, ajde došao je da vidi ćerku. Šta da kažem više za dve gnjide? Maja je bila jako ružna kao mlada, bila je akrep i sad je vuku ti kompleksi. Primetio sam da je uvek bila u senci Stanije i Subotićke, htela je da bude one. Je l' peca nešto mlađi od Takija? - rekao je Dačo.

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Autor: A.Anđić