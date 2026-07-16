Kao što meni treba lečenje tako treba i tebi: Sara grca u suzama za Muratom, nije uspela da nađe razumevanje od strane učesnika! (VIDEO)

Sara nije uspela da nađe razumevanje od strane učesnika.

Nakon što je Sara Stojanović isplakala more suza i ispevala se, potražila je razumevanje kod Mine Vrbaški i Marka Janjuševića Janjuša.

- Kao što meni treba lečenje tako treba i tebi. Ti ne znaš šta pričaš - rekla je Mina.

- Zna Murat sve - rekla je Sara.

- Namagarčila si dečka - rekla je Mina.

- Nisam - rekla je Sara.

- Janjuše što su ovi ljudi ovako pokvareni? - pitala je Sara.

- Slažem stvari - rekao je Janjuš.

- Izvini, slaži stvari - rekla je Sara.

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Autor: Teodora Mladenović