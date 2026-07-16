NOVA DRAMA LJUBAVNOG PARA! Maja napravila ljubomornu scenu zbog Aneli, Asmin nije mogao da se izvuče! Obezbeđenje na nogama! (VIDEO)

I prethodne noći Maja i Asmin imali su svađu, a ovoga puta ona je napravila ljubomornu scenu zbog njegove bivše supruge.

Dok je Aneli Ahmić bila na intervjuu Bora Santana, Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli su u konverzaciju gde je Maja krenula da ispituje Asmina i da mu prebacuje.

- A ti sad tamo stojiš i pričaš - rekla je Maja.

- Rekao mi je za ove dve nesrećnice - rekao je Asmin.

- Kad si izašao napolje, kako je počelo? - pitala je Maja.

- Nešto drugo - rekao je Asmin.

- Ti si boesna žena. je l' si ti rekla na intervjuu da se meni diže k*rac samo kad me dobro izvređaš? - rekao je Asmin.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob u hotelu.

- I da, da na superfinalu treba da bude haos, ludilo. Ti misliš da sam ja budala ? Da se sa drugima dogovaraš iza mojih leđa. - rekla je Maja.

- Majo stvarno ne želim svađu i probleme. Ti želiš svađu - rekao je Asmin.

- Mene boli k*rac - rekla je Maja.

- Pušio sam cigaru - rekao je Asmin.

- Sad ćemo drugačije pošto lažeš. Rekao ti je eno ti bivše, a ti si se nasmejao - rekla je Maja.

Oni su svoj sukob produbili i u dvorištu, a ubrzo je doletelo obezbeđenje.

- Hoće da je ostavi, a ne može - rekla je Kačavenda.

- Ti meni vređaš porodicu. To je tvoje pravo lice.- rekla je Maja.

- Ivane je l' možeš da vodiš ovu budalu od mene - rekao je Asmin.

- Ja nisam budala, ja sam tvoja devojka - rekla je Maja.

- Sklonite od mene ovu k*rvu raspalu - vikao je Asmin.

- Bože me sačuvaj. Vidiš da si oboleo. Ti si oboleo. Porodice vređaš. Sram te bilo. To si ti. Pokaži do kraja svoje pravo lice. Šta je bioskop radi deco? Karta 150 dinara, još malo pa nestalo, prvi redovi 200. - rekla je Maja.

Nakon žestokog okršaja sa Asminom Durdžićem Maja Marinković je porazgovarala sa Ivanom Marinkovićem.

- Je l' tebi to normalno? Vidim puši cigaretu sa Milanom i Aneli ide u šiša bar i ja vidim on stoji nešto i priča, pa mi je ispričao dve verzije. Milan kaže eno ti bivše i on se nasmejao. Ja ga pitam šta je rekao i on kaže ništa za odelo i posle mi je rekao kao možda za lavicu. Ja sam mu rekla što se nasmejao - rekla je Maja.

- To nije razlog, ne razumem, šta je sa tobom - rekao je Ivan.

- Što nije otišao kad vidi da ona nailazi - rekla je Maja.

- Kao da se plašiš da te ne šutne na fin način i onda ideš na ovu foru. Praviš sve veću tenziju pred kraj - rekao je Ivan.

Autor: R.L.