Janjuš sanjao da je bio intiman sa Crvenkapinom bakom! Ja sam bio lovac, spasio je, pa je... (VIDEO)

Janjušević je imao vrlo živopisne snove, koje je ovog jutra podelio sa Neriom.
Marko Janjušević Janjuš i Nerio Ružanji pili su svoju prvu jutarnju kafu i ćaskali, a onda je Janjuš otkrio šta je sanjao.
- Sanjao sam da sam j*bao Crvenkapinu baku - rekao je Janjuš.
- Samo su ti neke babe u glavi - rekao je Nerio.
- Neverovatno. Ja sam bio lovac, spasio i nag*zio baku - rekao je Janjuš.
Oni su potom počeli da ogovaraju Staniju i Aneli, koje su se sunčale kraj bazena.
- Pogledaj naše zvezde, naše favorite, spremaju se za finale. Pu j*bem ti sve - vikao je Janjuš.
- Koja bude crnja na finalu ta će pobediti - rekao je Nerio.
Autor: R.L.