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Janjuš sanjao da je bio intiman sa Crvenkapinom bakom! Ja sam bio lovac, spasio je, pa je... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Janjušević je imao vrlo živopisne snove, koje je ovog jutra podelio sa Neriom.

Marko Janjušević Janjuš i Nerio Ružanji pili su svoju prvu jutarnju kafu i ćaskali, a onda je Janjuš otkrio šta je sanjao.

- Sanjao sam da sam j*bao Crvenkapinu baku - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo su ti neke babe u glavi - rekao je Nerio.

- Neverovatno. Ja sam bio lovac, spasio i nag*zio baku - rekao je Janjuš.

Oni su potom počeli da ogovaraju Staniju i Aneli, koje su se sunčale kraj bazena.

- Pogledaj naše zvezde, naše favorite, spremaju se za finale. Pu j*bem ti sve - vikao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja bude crnja na finalu ta će pobediti - rekao je Nerio.

Autor: R.L.

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