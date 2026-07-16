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Evo ih tri Bizmarka! Janjuš opleo od rane zore po Aneli, Staniji i Kačavendi, uvrede se samo nižu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sa dve od njih tri je bio prisan, ali sada ima najgore moguće mišljenje o njima.

Marko Janjušević Janjuš ovog jutra bio je posebno raspoložen za ogovaranje, pa je opleo za sve pare po Aneli Ahmić, Staniji Dobrojević i Mileni Kačavendi koje su se sunčale na bazenu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ih tri Bizmarka! Kakvu tetku imaš, još nisam sreo takvu tetku - rekao je Janjuš, pa nastavio:

- Ovi mi drže crvena slova i imaju kao neke podrške, nabijem ih sve na k*rac. Što mi napolju nešto neće reći, da im opalim šamarčinu, da im zvoni tri dana. Mater vam j*bem u p*čku - rekao je Janjuš.

Potom je počeo da komentariše njihove fanove.

- Lavice i gladijatori, gladijajatori, da mi je da ih vidim, najviše bih na svetu voleo da ih vidim - nastavio je košarkaš.

Foto: TV Pink Printscreen

Janjušević se potom raspitivao kod Stanije šta ima u Majamiju od hrane i pića.

Autor: R.L.

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