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Letovao bi u Čanju! Dača otkrio da li bi prihvatio Staniju za maćehu, ovakav odgovor niko nije očekivao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Interesntni razgovori se vode ovog jutra, a glavni pokretač svih tema je Janjuš.

Muški učesnici su dugo ćaskali danas ispod trema, a Janjuš je počeo da zapitkuje Daču Virijevića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta bi rekao da tvoj tata stvarno bude u ozbiljnoj vezi sa Stanijom, je l' bi je zvao mama - pitao je Janjuš.

- Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se mešao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lepa da je zgodna, da se ne brukamo - rekao je Dača.

- Izdržali bi par meseci, posle toga bi letovao u Čanju - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve nam je jasno, čim nisi odmah rekao: Super, baš lepo - dobacio je Anđelo.

Autor: R.L.

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