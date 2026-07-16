Letovao bi u Čanju! Dača otkrio da li bi prihvatio Staniju za maćehu, ovakav odgovor niko nije očekivao! (VIDEO)

Interesntni razgovori se vode ovog jutra, a glavni pokretač svih tema je Janjuš.

Muški učesnici su dugo ćaskali danas ispod trema, a Janjuš je počeo da zapitkuje Daču Virijevića.

- Šta bi rekao da tvoj tata stvarno bude u ozbiljnoj vezi sa Stanijom, je l' bi je zvao mama - pitao je Janjuš.

- Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se mešao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lepa da je zgodna, da se ne brukamo - rekao je Dača.

- Izdržali bi par meseci, posle toga bi letovao u Čanju - rekao je Janjuš.

- Sve nam je jasno, čim nisi odmah rekao: Super, baš lepo - dobacio je Anđelo.

Autor: R.L.