Niko mi ne bi zabranio da vidim dete: Janjuš očitao Asminu lekciju o očnstvu, on prebledeo, ni reč da progovori (VIDEO)

Janjuš bez dlake na jeziku sručio Alibabi istinu u lice.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Moj stajling ne važi za milione koji me vole. Ovo je moja jubilarna 250. nominacija. Sofija, divan odnos imamo ove godine. Ono što si radila je kul, ti voliš deke, a ja bake. Kako da ti zamerim? Za Asmina poštujem ono što je rekao Uroš i što će reći Mića jer oni to pričaju od prvog dana. Ovi ostali su te dizali u nabesa i ne bih da ih stavljam u to. Da nema tebe ove godine... Ti si napravio ovu sezonu na tvoju štetu. Bacio si jedno milion eura. Ljubavni odnos te doveo da budeš najgora osoba. Meni dete ne bi mogao niko da zabrani da vidim, pa ni nikoja. Ja ti jedino to zameram. Mnogi ovde lade j*ja zahvaljujući tvom blamu. Ostaviću Sofiju jer je žensko - rekao je Janjuš.

- Nemam lepo mišljenje ni o Sofiji, ni o Asminu. Njegovi postupci su katastrofalni, odnos sa Majom takođe, ali oni sami biraju. Sofija je pokušala da mi se meša u odnos, ali on nije dozvolio. Šaljem Sofiju - rekla je Mina.

- Oboje su se izblamirali. Ne poštujete svoje porodice, morbidni ste. Terzu si svojim postupcima unakazila. Ne možeš da mu se smeješ u lice dok nominuje. Kod mene nisi imala prođu. Zbog uvreda koje je uputila Mini šaljem nju - rekao je Viktor.

- Uvek je pojeo ono što sam mu dala. Ja sma osmeh tvoj uvek opravdavala jer si mlad. Štitila sam njegovo slobodnije ponašanje, a muvao me kad sam upla tek - rekla je Sofija.

- Terza je meni rekao da ima nameru da diskvalifikuje Minu - rekao je Viktor.

- Ja sam rekao kad kralj zameni kraljicu sa dvorskom ludom onda gubi prestol. Terzu si zgazila ovde iako je išao protiv svih zbog tebe. I sad je rekao Asminu da ako ga poištuje da te neće više vređati. Asmine, dok sam ti ja otvrao oči, drugi su ti zatvarali i terali te u propast. Bio si najgori čovek na svetu. Jedini gospodin bi bio da si ušao, da je nisi vređao. Dete bi ponosno trčalo tebi u zagrljaj. Ja sam Nori uvek izmamio osmeh na licu. Grofici bi trebali da ljubite ruke i noge, dete je čisto, nije štrokavo. Mene sutra neče biti,a vaš problem ostaje - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić