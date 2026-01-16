AKTUELNO

PONAŠA SE KAO DA IMA OSAMNAEST GODINA: Janjuš očitao Filipu lekciju o ponašanju, smatra da je dotakao samo DNO zbog udvaranja Aneli: GOTIVIM TE, ALI ISPADAŠ LOŠ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše, da li veruješ u to da se Filip ne seća zbog pijanstva svega što se desilo sa Aneli? - upitao je voditelj.

- Nemoguće je da se ne seća, iskreno. Ponaša se kao da ima osamnaest godina. On se stalno vadi na to pijanstvo, ali ja mislim da on namenski cilja devojke koje bi želeo da o*ali. Snimak Aneli i Filipa deluje veoma prisno, stvarno. Da nema kamera, deluje da bi se po*ebali, iskreno. Filip, ako je mangup, neka sam kaže ''ka*am, briga me za sve''. Meni je Filip drag, ali ispada veoma loš, veoma - rekao je Janjuš.

- Devojka treba da da prva povod, nemojte svi da napadate Filipa - kazala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

