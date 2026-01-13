Ako je loš muž, pustite ga da bude dobar otac: Matora održala lekciju Milici, Terzi, ali i Sofiji, Janjuš priznao: Moja bivša žena ima pravo da kaže da joj smeta novinar, ONA NE (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala Miličino izbacivanje Terze iz crkve sa krštenja ćerke Barbare.

- Da se ne bijemo mi oko stavova, pustite da iznesemo svoje mišljenje. Da, da Milica ima pravo da mu zamera sve i da bude ogorčena, čak je meni nebitan i Terza, kako ona gleda na njega, koliko je bitna njena ljubav prema detetu. Stefani, u tom trenutku je uradila neku stvar, ja sam je podržala, na kraju krajeva će dete da kaže: "Mama zameram ti i toj devojci zameram to što je reagovala tako", ceo život ću da nosim taj krst ja, kao i Stefani. Barbara će da bude u dobrim odnosima s ocem, i umesto da ima lepu uspomenu sa krštenja, deca su pogana i loša, ima da izguglaju i da je zadirkuju. Veruj mi, tako će biti...Milici treba prioritet da bude dete, da jeste Sofija problem i ceo život će biti ogorčena, ima pravo da mu zameri šta ona hoće što se tiče njihovog odnosa, ali za deo svetog čina, treba da kaže: "Ja sam majka, ti si otac, tvoj odnos s detetom, moj odnos s detetom". Ja ga nisam tapšala po ramenu, ja sam mu rekla da ne treba da je vređa na Elitoviziji. Kada vidim ljude koliko se brecaju i da je on ovako smiren, ovo je njegova najveća veličina! Ovde pričate da Milica ne treba da izjavljuje takve stvari, ali isto tako, svi koji ste pristrasni za Sofiju, Milicu i Terzu, imate grešku. Meni se ne sviđa Sofijin stav, okej, jeste Sofija pretrpela uvrede, sve se slažem, ali u ovom trenutku, kao što Milici nisi trebala da budeš meta, tako tebi treba da bude ljubav prema Terzi jača. Meni je njegov stav mnogo bolji sada, ako neko ima prava da vređa i da kida u ovoj emisiji, to je Terza...Ako Milica nije prihvatila poklon Terzin, sve moje od krštenja što je ostalo, ja sam nasledila to, to je uspomena za mene, od kumova, oca. To je Barbarina uspomena, to nije Terzina, nije ona ta koja će da odlučuje o tome - rekla je Matora.

- Okej, ne mora da ide na more, ali ona njemu govori: "Ti ćeš čuvati dete", a izbacuje ga iz crkve. Nikada mi ne bi palo na pamet da napravim tako nešto. Ja sam rekla da Milica ima tu zlobu u sebi, ne može to da sakrije. Ona je videla to sve! Ja se ne bih stidela da dođu da snime taj čin, to je lepo sećanje, znala je šta radi tada. Napadala je mene ovde, prebacivali su mi da sam ljubomorna, a sada joj sve to smeta, sada ne želi javni život. Da je ne znam ko, da je najgori, da ima gađenje prema njemu, a uspostavlja se da nema nego joj je itekako stalo do njega, ona je nepoštovanje pokazala prema crkvi. Kako čujemo, posle su imali gala večeru, naručivali pesme. Smatram da se posprdala sama sa sobom i svojim detetom - rekla je Aneli.

- Meni je žao što dvoje ljudi s kojima sam dobar su u ovoj situaciji i ne mogu da nađu rešenje. Ja sam očekivao totalno drugi ishod ovoga, nije mi ni u malom mozgu ovo bilo. Kada se on vratio i kada je ovo ispričao, ovo je ružno! I dalje mislim da u današnje vreme ljudi ne razmišljaju o deci, nego o samom sebi. Moja žena bivša može da kaže da joj smeta novinar, jer se nije eksponirala, niti je išta pričala, njoj može da smeta...Mislim da dosta i ljudi utiču na aktere iliti ljude koji su u ovoj priči, mislim da i njeni dosta utiču na njenu psihu, a Milica je neko ko je jako tvrdoglav. Ako je loš muž ili suprug, pustimo ga da bude dobar otac. Ti Sofija sada njoj nabijaš komplekse. Sofiju neće prihvatiti - rekao je Janjuš.

- Koliko sam ja ponižen zbog moje porodice, koliko su oni zavoleli Barbaru, ne odvajaju je od bratove dece i da se ovo sve dešava...Hvala Munji što je bio i hvala mu što je bio u restoranu, neka je barem on bio - plakao je Terza.

- To mi sada nije jasno, Munja je doneo da vidi ćerku, ako je rekla da je on to uradio na svoju ruku, to mi nigde logike nema. Jedina moja logika svega ovoga što se dešava je ozbiljna sujeta - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić