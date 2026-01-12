Sofija je ku*vetina da takvu svet nije video, isto bih uradila kao i Milica: Miljana jedva čeka da zgazi Asmina i Aneli, oplela po Terzi kao nikada: Kakva crna Barbara, ona ga ne zanima (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Posle puštenog video priloga u kom je prikazan odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović, Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je o svim najaktuelnijim temama u "Eliti 9" sa Miljanom Kulić.

- Haos u kući oko tebe, ti i Janjuš ste u klinču, šta se dešava - pitao je Darko.

- Sr*njuš želi da bude u centru pažnje, gleda kao golub usr*nko da li ga kamere snimaju. Krivo mu je kada komentarišem da je Aneli abortirala zbog njegovog neadekvatnog ponašanja prema njoj, kada nije stao iza Maje, pa je psa Ane Korać vozio u kolicima da mi provocirao Maju. To je jedno go*no i smeće, čim počnem da ih komentarišem, ne znaš šta mi izgovaraju. Kada mene neko udari gde me voli, je*u mog oca od 60 godina, pričaju da će da ga je*u. Zbog jeb*nog novca moram da trpim sve to, i naravno kada me udare gde najviše boli, udaraću i ja, pa nek osete to. Otkako sam mu rekla, on mi više ne govori to. Ovaj Asmin, ovaj mesni narezak ili goveđi gulaš, ništa mu nije sveto, posle ovoga što mi je izgovorio za Tijanu i Anu, nikada više! Isti je kao Našida, ista go*na. Ja sam komentarisala uvek realno i kada sam ga iskomentarisala da i njega i Aneli boli ku*ac ceo, kao i za prvo dete. Po reakcijama mi je izgledalo da ima tog sina za kog je Aneli pričala, on je počeo najžešće da me psuje i vređa. Evo ja te obećavam, ja ću to go*no zgaziti na način na koji ja umem i znam. On se bori za Noru?! Malo patetike za sve iz publike. Sve i da je istina, dokle ćeš više da se svetiš?! Ne bi on da se sveti, nego otkako su roditelji rekli da nema spuštanje lopte, on sve ovo radi. Žrtva je Nora, a oni su go*na, smeće, otpadi, kada čujem koje je postupke koje ima on i Aneli van rijalitija, da čuvaju dete. Ostavili blentavoj Grofici da čuva dete koja govori: "U današnje vreme je normalno da se mladi drogiraju" - rekla je Miljana.

- A Terza - pitao je Darko.

- Tarzan je specifični slučaj za ispitivanje. Ja se nisam uvredila kada je Milica rekla da majkama nije mesto u rijalitiju. To je njen stav! Ona smatra tako i to je njeno legitimno pravo da misli tako, samo je meni tiktok dosadan i jutjub, lakše mi je ovde i znam zbog čega sam ovde. Velike majke se uznemirile, pa je vređaju, konkretno Aneli. Ako je ta Milica takva kakvu je Aneli opisuje, koji ku*ac si se družila sa njom sve vreme, koji ku*ac si je zvala na veridbu?! I sada, pošto je Milica to rekla, Aneli je iznela prljav veš, još i dodaje. Sofija je ku*vetina da takvu svet nije video, ku*va u duši. Ona je sa njim da bi oprala sebe, da pokaže da je volela samo jednog i da je bila ljubav! Ona Terzu gleda kao seljaka i podsmeva mu se. Nemaju želudac ovde - rekla je Miljana.

- On kaže da je ušao da se bori za Barbaru i za njenu budućnost - rekao je Tanasijević.

- Kako da ne, taj novac će da ode na ku*ve, svakojake, kao što je sa Slađom Poršelinom išao tamo. Ona je takva, ona je ku*va koja ako joj se neko sviđa, ona plati, ali ove druge. Kakvo crno dete, kakva crna Barbara?! Malo patetike za sve iz publike! Znaš koliko njega boli uvo za dete - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić