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DEVOJAKA JE MILION, A MAJKA JE SAMO JEDNA: Viktor ne krije da bi pod pritisom porodice PEDALIRAO Minu, pa priznao da ne želi dete s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević ušao je u hotel sa Viktorom Gagićem i Minom Vrbaški, kako bi ona uradila test za trudnoću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, evo ulazimo u hotel. Sada je vreme da uradiš test, Viktor i ja ćemo te čekati. Viktore, šta ti je sada u glavi? - kazao je voditelj.

- Pa... porodica moja, šta mi je u glavi - kazao je Viktor.

- Viktore, na tebi se vidi da ne želiš dete, a Mina želi, kako ćete to prebroditi? - upitao je voditelj.

- To je ta razilika u godinama. Ja iskreno ne bih voleo, jer smo se svađali, svašta govorili, ne bi to bilo dobro - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milane, ja ne mogu da piškim. Vratiću se, da popijem malo vode - rekla je Mina.

- Ona je više sad uplašena jer je čula da je tvoja porodica ne podržava - kazao je voditelj.

- Pa dobro, da. Ja sam neko ko nikada ne bi dopustio da neko zavadi moju porodicu i mene. Ja sam svakao rekao mojima da se ne oglašavaju, ali dobro, ako su već rekli svoj stav. Kada bih morao da biram između porodice i devojke, uvek bi to bila porodica. Devojaka je milion, a majka je samo jedna - istakao je Viktor.

- Mina, vidim da ne možeš sada da piškiš, ajde sedi. Da li si sa tvojim bivšim dečkom iz Norveške planirala dete? - upitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da. Imala sam pobačaj. Naš odnos se nastavio i posle toga. Nismo mogli zajedno, a ni jedno bez drugog - kazala je Mina.

- Šta misliš o ovome? - upitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne zanima me ovo. To je bilo pre mene, a šta je bilo pre mene, to me ne zanima - kazao je Viktor.

- Mina, da li vidiš perspektivu sa Viktorom napolju, ako nisi trudna? - upitao je voditelj.

- Ne mogu da govorim samo u svoje ime, jer je Viktor taj koji o tome odlučuje, iskreno. Ja sam negde i osećala da me njegovi ne podržavaju, eto - kazao je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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