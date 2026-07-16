Luka uleteo u Radio i presekao Daču, Virijević ga nokautirao jednom rečenicom: Da nije bilo Aneli, ne bi bilo ni vas dvoje! (VIDEO)

Njih dvojica imaju visemesečni sukob, koji je danas eskalirao.

Dača Virijević je bio prvi gost u današnjoj emisiji "Radio Amnezija", ali je njegovo izlaganje prekinuo Luka Vujović.

- To je katastrofalno, ovo su najgledanije emsiije, svi bi trebalo da budemo doterni, a ne da dolaze potpuno sigurni da neće izaći. Svi mogu da budu podignuti za izbacivanje, to je presek, a ti podignut stojiš obučen u helanke, šorc. Anita je sinoć rekla da ti Boro treba da ideš kući, a ti si poznatiji od nekih pobednika, na primer od nje. Tu su Luka i Anita koji nisu bili ni u emisijama, tri meseca - rekao je Dača.

- I Viktor takođe, nije ga bilo nigde dok nije ušao u vezu sa Minom, ne znam kako je došao do finala - dodao je Bora.

Luka Vujović je odmah uleteo u radio.

- U kojoj ja emisiji nisam bio - pitao je Luka besno.

- Evo sad spavaš do tri popodne - rekao je Dača.

- Anita je trudna a juče je od dva do sedam bila u emisiji, nije jela, ja sam uzeo da joj spremam, je l' to problem - rekao je Luka.

- Kriju se kad su njihove uspomene, u mišiju rupu se sakrio u pušionu. Za tebe je Bora znaš gde - rekao je Virijević.

- Ne možeš ti o tome da pričaš, šta je za nas Baki B3 ili Milica Dugalić, pa znaš kad je ispala - rekao je Luka.

- Ja mislim da je Bora na mnogo višoj lestvici nego Luka i Anita - rekao je Dača.

- Anita je pobednica, a ko si ti jedan picopevac da komentarišeš nju - rekao je Luka.

- Ja ne volim Aneli, a znaš ko je Aneli za vas, da nije bilo Aneli, ne bi bilo ni vas - rekao je Dača.

Autor: R.L.