HAOS U RADIJU! Dača dobacio Asminu, Durdžić se zaleteo na njega, obezbeđenje napravilo ŽIVI ZID! (VIDEO)

Njih dvojica nikako ne mogu da se podnesu.

Maja Marinković i Asmin Durdžić stigli su u radio, pa je nastao novi haos u emisiji.

- Milan i ja smo pričali o mojoj porodici, uopšte se nisam nasmejao za Aneli, ti si bio svedok naše svađe. Ja se nisam sa Majom posvađao zbog klipa, neku sitnicu me slagala. Dača jedini čovek koji naziva tuđe devojke k*rvama i vređa trudnicu, da vidimo da li će da nam ponovi to sve napolju u facu, i da li će njegov tata da objasni kako je vaspitao sina. Ja sam rekao da se Aneli i ja ne bi svađali da nije bilo Site i Grofice, ali ona je meni psovala majku, razbila mi glavu, tako da ne bi opstali u odnosu. Ja sam bio top sa Groficom dok Aneli nije ušla u rijaliti - rekao je Asmin.

- Nikad mu nisam rekla k*rvin sine, već smo se posvađali kad sam mu našla poruke sa Valentinom, on je mene tukao u trudnoći, uspavao me. Bolje ćuti. Dača izmišlja, ja se ovom smeću nikad nisam nasmejala, glavu bi mu odšrafila a ne nasmejala, veze nemam sa tim, obišla sam ga, videla ga nisam. Nemoj da lažeš. Moju mamu si dva puta video u životu, moju sestru si čuo jednom, one su podržavale naš odnos, brak. K*rvin sine sam ti rekla kad sam ti našla poruke od Valentine u sedmom mesecu trudnoće - rekla je Aneli.

- Nemojte da se svađate 23. ćete se videti u Dubrovniku - dobacio je Dača, a Asmin je krenuo na njega, a obezbeđenje je odmah reagovalo.

- Nema ništa od tog 23. ne znam šta je Aneli to rekla - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.