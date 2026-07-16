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Ne mogu se oprati njihovi postupci i sadašnjost: Tedora razvezala jezik o učesnicima, pa prozvala Aneli da je ljubomorna na nju zbog Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka na Teodorino izlaganja uleteo kao razjareni bik.

Teodora Delić, Uroš Stanić i Lepi Mića bili su naredni sagovornici u emisiji ''Radio Amnezija''.

- Ne mogu se oprati njihovi postupci i sadašnjost. Videli smo po pet, šest promenjenih polnih organa u jednoj sezoni. Aneli navodi mene da treba da ispadnem umesto Maje jer je ljubomorna na mene zbog Filipa. Smešni su mi ljudi koji su prespavali pola sezone.Mnogi ne zaslužuju da uđu u superfinalnu noć. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti govoriš o sebi devojko - dodao je Luka.

- Njima je bitan plasman. - rekla je Teodora.

- Večeras ispada Asmin, a možda i Stanija - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogi su se precenili, podcenili. Ko je u pravu, a ko nije pokazaće vreme. - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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