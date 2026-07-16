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NEPREPOZNATLJIV: Uroš Stanić drastično promenio vizuelni identitet! Štikle i haljine zamenio muževnim odelom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš Stanić ne krije da voli da eksperimentiše kada je reč o modnom izrazu, zbog čega se neretko nalazi na meti kritika. Međutim, on je rešio da potpuno iznenadi, te je tako za večerašnju priliku izabrao svečano odelo.

Učesnici ''Elite'' čekaju da saznaju ko će biti naredna osoba koja će napustiti ''Elitu'' i izubiti bitku za prvo mesto. Upravo tim povodom, večeras su se mahom takmičari svečano obukli. Jedan od njih bio je i Uroš Stanić, koji je za ovu priliku izabrao svečano sivo odelo.

Foto: TV Pink Printscreen

On je svojim pojavljivanjem izazvao veliko oduševljenje učesnika, te su mnogi komentarisali da izgleda bolje nego ikad.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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