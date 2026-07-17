OVO SE NE PROPUŠTA! Upravo na TV PINK počinju PITANJA BIVŠIH UČESNIKA!

Biće žestoko!

Deset meseci bez predaha, čak 305 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region. 13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu.

Do superfinala Elite 9 sitno se broji, a u ponedeljak 20. jula saznaćemo ime pobednika. Do tada gledaoci televizije Pink uživaće u svim iznenađenjima koje Veliki šef priprema, a danas su na red došla PITANJA BIVŠIH UČESNIKA ELITE! Nema sumnje da će njihova žustra pitanja izazvati pometnju u Beloj kući, a današnju emisiju će voditi Ivana Šopić, zato od 13,30h budite uz TV PINK i pratite PITANJA STARIH ZADRUGARA!

EVO KAKO MOŽETE DA GLASATE ZA SVOG FAVORITA﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Otvoren kasting za Elitu 10﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Autor: Pink.rs