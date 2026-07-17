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Šok u programu uživo: Rada otkrila da joj je Asminova podrška PRETILA tokom pauze (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rada Todorović, bivša učesnica Elite 9, koja nije ušla u finale rijalitija, žestoko je oplela po Asminu Durdžiću, te je tako otkrila da joj je njegova podrška pretila.

Dušica Jakovljević, voditeljka najgledanijeg rijalitija "Elite 9", porazgovarala je sa gostima u studiju, bivšim učesnicima, o ponašanju Asmina Durdžića i rečima koje je izrekao u intervjuu kod Darka Tanasijevića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti deluje sve ovo što Asmin priča - pitala je voditeljka.

- Zamisli šta je njemu prioritet?! Priča o svom detetu i kako majka treba da izvuče debilji kraj, bruka za jedog oca, ovo će dete da gleda kad-tad. Ja nisam nijedne sekunde rekla da je on maltretirao Staniju, ja sam rekla da mi ne znamo kakav je on bio u četiri zida. Dobijala sam pretnje sada da ga ne komentarišem loše, ja im kažem da ću ga komentarisati iskreno, a ne loše - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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