Razvezala jezik kao nikad pre! Dragana urnisala Asmina i Maju zbog morbidnosti: Povlači je sa sobom NA DNO (VIDEO)

Dragana Stojančević, kao nikada, žestoko je razvezala jezik o glavnim "temama" u Eliti koje mesecima unazad tresu domaću javnost.

Dragana Stojančević sumirala je utiske sa Dušicom Jakovljević, te se tako osvrnula na najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Nikad lošiji ljudi i morbidnija sezona, nikad gore situacije i emotivne veze. Maja i Asmin šta rade...Najgora Majina veza i mislim da Asmin Maju povlači sa sobom na dno, meni je rekao da ću sahraniti živog oca. Ja mislim da Maja nikada nije bila ovako morbidna, zamislite da vi da ona kaže: "je*em ti Mevlidu u bolestan kuk", kako je to otišlo predaleko. Oni su oprostili to da on je*e svoju majku...Ja razumem svoju porodicu da se ne slaže s tim, ali ja mislim da nisam obrukala porodicu, nisam nikoga uvredila i opsovala, Jovana nije uvredila moje. Prva svađa kada bi bila takva, Jovana i ja bi završile, a oni idu sve dublje i dublje. Ne slažem se da Nerio i Hana nemaju gde, on nije dobar sa Sitom, ali ima divnu baku, verujem da bi mu uvek bila vrata otvorena. Kao da treba neko da se sažali - rekla je Dragana.

- Kome ti tu veruješ na kraju dana - pitala je voditeljka.

- Nikome, svi su foliranti. I on je davao Staniji pare, što ga nije ostavila posle prvog puta?! Posle mesec dana mu je oprostila, svi su mi foliranti. Ja sam neko ko ima tremu kada ustanem za stolom, mucam kao da sam mutava, nisam iznosila svoje mišljenje. Svako je imao svoju korist. Zamisli sada hoće da mu da dete posle devet meseci, ali Darko Tanasijević da bude tu. Kao da su koristili Noru za situacije koju imaju, čuli smo u izolaciji da ga ne zanima, kako je rekao "A" i "N". Asmin nije bio deo toga u tom trenutku, ali treba da bude zahvalan Luki jer se on predivno ponašao prema Nori, ali vidiš da su se svi izmirili i da su svi super, a niko nikoga ne podnosi - rekla je Dragana.

- Koliko se brineš za taj odnos sa tatom - pitala je Dušica.

- Ja sam emotivna. Meni je žao što nisam bila malo upornija, da dođem i da kaže: "izvini, daj da pričamo", nisam razgovarala o tome sa njim - rekla je Dragana.

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Autor: Nikola Žugić