Emocije preplavile Šimanovce: Dragana se guši u suzama, njena majka se javila u uživo programu (VIDEO)

Majka Dragane Stojančević javila se voditeljki Dušici Jakovljević na mobilni telefon po Draganinom ispadanju iz Elite 9, a njihov razgovor rasplakao je mnoge!
Nakon odgledanog profila Dragane Stojančević, voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je da na vezi ima Draganinu majku sa kojom je porazgovarala u uživo programu.
- Može da dođe kući, dokle je tu, do šest?! Doći ću ja do šest tu - rekla je Draganina majka.
- Majka, volim te - rekla je Dragana i počela je da plače:
- Svi smo dobro, super smo svi, svi te čekamo - rekla je Dragani majka.
Nakon suza, Dragana je nastavila razgovor sa Dušicom.
- Meni je žao što me ljudi nisu gledali kao osobu, nego su me gledali kroz Jovanu. Da su me gledali kao osobu, mislim da bi me ljudi voleli više - rekla je Dragana.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić