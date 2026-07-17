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Emocije preplavile Šimanovce: Dragana se guši u suzama, njena majka se javila u uživo programu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Majka Dragane Stojančević javila se voditeljki Dušici Jakovljević na mobilni telefon po Draganinom ispadanju iz Elite 9, a njihov razgovor rasplakao je mnoge!

Nakon odgledanog profila Dragane Stojančević, voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je da na vezi ima Draganinu majku sa kojom je porazgovarala u uživo programu.

- Može da dođe kući, dokle je tu, do šest?! Doći ću ja do šest tu - rekla je Draganina majka.

- Majka, volim te - rekla je Dragana i počela je da plače:

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi smo dobro, super smo svi, svi te čekamo - rekla je Dragani majka.

Nakon suza, Dragana je nastavila razgovor sa Dušicom.

- Meni je žao što me ljudi nisu gledali kao osobu, nego su me gledali kroz Jovanu. Da su me gledali kao osobu, mislim da bi me ljudi voleli više - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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